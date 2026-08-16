Один из крупнейших пожаров в истории Бельгии достиг 3 тыс. га

Почти три тысячи гектаров оказались охвачены огнём в результате одного из самых масштабных природных пожаров за всю историю Бельгии. Актуальные данные в воскресенье привели в администрации Валлонии.

В Бельгии горит более 3 тыс. гектаров. Видео © Х / Journalist_cuneyt

По информации региональных властей, часть очагов ещё продолжает действовать, однако рубеж, защищающий эвакуированные населённые пункты, устоял. К тушению привлечены свыше ста пожарных из Бельгии и Германии. Прошедшей ночью группировку усиливали дополнительные силы: всего работали более 250 специалистов и порядка 50 машин, среди которых были полицейские, военные и расчёты гражданской обороны.

Для жителей, которых вывезли из опасной зоны, организовали пункт временного размещения. Там минувшую ночь провели около 20 человек. Жилой сектор огонь пока не затронул, но людям запрещено возвращаться, поскольку угроза не снята. Власти уточнили, что обстановка продолжает оставаться напряжённой: ветер в течение ночи несколько раз менял направление, из-за чего пожарным приходилось оперативно корректировать тактику.

Утром к работе снова приступили вертолёты федеральной полиции Бельгии и Нидерландов. Воздушная поддержка наиболее важна на восточном участке, куда наземной технике практически невозможно подобраться. Для получения дополнительной помощи от стран Евросоюза Бельгия ранее задействовала механизм гражданской защиты ЕС.

Огонь вспыхнул 14 августа в коммуне Баэлен провинции Льеж. Ситуация ухудшалась очень быстро: в субботу утром речь шла примерно о 850 гектарах, днём цифра превысила 1,6 тысячи, а уже к воскресенью приблизилась к трём тысячам. На распространение пламени повлияли аномальная жара и длительное отсутствие осадков. В пятницу в некоторых районах столбики термометров поднимались до 37 градусов.

Ранее сообщалось, что в окрестностях турецкого курорта Мармарис вспыхнул лесной пожар. Возгорание началось у деревни Аксаз в провинции Мугла. К тушению огня привлечены 217 человек, семь самолётов и 16 вертолётов. Работы ведутся одновременно с воздуха, с моря и на земле. Пожарным удалось локализовать возгорание примерно на три четверти. Оставшиеся очаги продолжают тушить экстренные службы.