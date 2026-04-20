В Евросоюзе — серьёзный жилищный кризис. Обычные люди: учителя, полицейские, медсёстры — не могут позволить себе нормальное жильё. Молодёжь тоже не способна начать самостоятельную жизнь из-за высоких цен на квадратные метры. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике и жилищным вопросам Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Барселоне.

«Мы находимся в эпицентре жилищного кризиса, в этом нет сомнений. Мы видим множество городов, где обычные люди — учителя, полицейские, медперсонал, — не могут жить в достойном жилье, потому что с их зарплатой они не могут найти такое жильё», — сказал он.

По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже готовит новый закон, который должен исправить ситуацию во всём ЕС. Его представят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оказался в кризисе из-за ошибок своего руководства и отказа от российских энергоресурсов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, для чего вообще создавался ЕС. По его словам, объединение изначально использовалось для того, чтобы усилить контроль над странами Восточной Европы после распада СССР. Кроме того, он подчеркнул, что крупнейшие страны ЕС — Германия, Франция и Италия — получили доступ к новым рынкам и ресурсам, а их вложения в Евросоюз окупались.