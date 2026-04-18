Отказ Евросоюза от права вето может привести к «началу конца» объединения. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его выступление транслировал телеканал ta3.

По словам Фицо, Евросоюз переживает глубокий кризис, а попытки убрать механизм вето свидетельствуют о неспособности находить компромиссы между странами-членами. Премьер назвал такую инициативу «началом конца ЕС» и подчеркнул, что подобный сценарий не отвечает интересам участников союза.

А ранее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила на Анталийском дипломатическом форуме, что главным просчётом Европы было прекращение диалога с Россией. Пирц-Мусар подчеркнула, что переговоры с Россией начали США, а не европейские страны, и выразила сомнение в их приверженности европейским интересам.