Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила на Анталийском дипломатическом форуме, что главным просчётом Европы было прекращение диалога с Россией. Она подчеркнула, что, несмотря на это, Любляна по-прежнему оказывает поддержку Киеву.

«Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала Пирц-Мусар.

Пирц-Мусар подчеркнула, что переговоры с Россией начали США, а не европейские страны, и выразила сомнение в их приверженности европейским интересам. Она добавила, что Европе теперь приходится просить о допуске к переговорам по Украине.

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не способен ослабить Россию. По его словам, русские встают на колени только в одном случае — чтобы завязать шнурки, а не по требованию извне.