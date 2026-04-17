17 апреля, 18:30

«Крупнейшая ошибка»: Президент Словении раскритиковала ЕС за прекращение диалога с РФ

Обложка © TACC / EPA / SARAH YENESEL

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила на Анталийском дипломатическом форуме, что главным просчётом Европы было прекращение диалога с Россией. Она подчеркнула, что, несмотря на это, Любляна по-прежнему оказывает поддержку Киеву.

«Но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией», — сказала Пирц-Мусар.

Пирц-Мусар подчеркнула, что переговоры с Россией начали США, а не европейские страны, и выразила сомнение в их приверженности европейским интересам. Она добавила, что Европе теперь приходится просить о допуске к переговорам по Украине.

Европейский депутат прилетел в Москву и заявил о дружбе с Россией

А ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС не способен ослабить Россию. По его словам, русские встают на колени только в одном случае — чтобы завязать шнурки, а не по требованию извне.

Наталья Демьянова
