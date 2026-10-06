Хакер PalachPro заявил о взломе дата-центров на Украине

Пророссийский хакер PalachPro заявил о взломе украинских дата-центров и получении доступа к документам и программному обеспечению, связанным с Вооружёнными силами Украины и Минобороны страны. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам хакера, после взлома систем Госспецсвязи Украины ему удалось установить, что ряд крупных объектов на карте страны являются дата-центрами, где хранились документы, данные и программное обеспечение, используемое украинскими военными.

В частности, PalachPro упомянул системы резервного копирования документооборота, почтовые серверы Минобороны, а также приложения «Армія+» и мессенджер Sonata.

Собеседник РИА «Новости» также заявил, что получил сведения о расположении ряда дата-центров, включая DeNovo, «Парковый», Giga, Volla, WNET и «ТТК».

По утверждению PalachPro, работа с дата-центрами велась длительное время и включала несколько этапов. Он отметил, что сбор информации требовал внимательного изучения объектов.

Хакер также заявил, что ему удалось получить данные об устройстве некоторых дата-центров: планировке зданий и помещений, их площади, количестве и мощности серверных стоек, моделях камер видеонаблюдения, системах охлаждения и пожаротушения.

Ранее пророссийские хакеры под никнеймами PalachPro, APTDesi и NoName057 раскрыли личные данные более чем 400 сотруднков разведывательных ведомств Испании, Украины и стран НАТО. Хакеры взломали базы и обнаружии личные данные в том числе испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, американским ЦРУ и британским MI6.