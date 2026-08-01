Пророссийские хакеры под никнеймами PalachPro, APTDesi и NoName057 раскрыли личные данные более чем 400 сотруднков разведывательных ведомств Испании, Украины и стран НАТО. Об этом они рассказали журналистам.

Хакеры взломали базы и обнаружии личные данные в том числе испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, американским ЦРУ и британским MI6. Также они обещают обличить сотни военнослужащих, работающих со структурами Североатлантического альянса в Незалежной.

Среди деанонимизированных разведчиков — Хесус Барбо Ласал, который служит в сухопутных силах Испании и занимается подготовкой украинских солдат на базе в Сарагосе. Другой агент — Давид Юберо Морено.

«Полученные данные уже были направлены сотрудникам российской разведки для помощи против стран запада на территории Украины. Сборку файлов для публикации осуществил APTDesi», — сказал собеседник РИА «Новости».

Другой обличённый испанец — Антонио Суарезе Вареле, который сотрудничал с НАТО и СБУ, а также имел связи в неонацистских кругах Украины. Ещё один агент — Хорсе Гомесе Пенье с позывным Юрий, контактировавший как с Киевом, так и с Лондоном.

Ранее хакеры взломали электронную почту сотрудников британских посольств в разных странах мира. Среди пострадавших — дипмиссии в Таиланде и на Маврикии.