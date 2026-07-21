Ле Пен заменили котом: Сайт французской партии «Нацобъединение» взломали и требуют выкуп

Взломщики получили доступ к сайту правой оппозиционной партии Франции «Национальное объединение». Об этом рассказал телеканал BFMTV, сославшись на представителей самой партии.

Взломанный сайт «Национального объединения». Фото © Сайт «Национального объединения»

Ранним утром злоумышленники поменяли внешний вид отдельных разделов сайта. Они перекрасили некоторые баннеры, а снимок Марин Ле Пен — руководителя парламентской фракции и кандидата в президенты — подменили картинкой с котом на фоне флагов Марокко и Алжира. К настоящему моменту работу ресурса удалось восстановить.

По данным источников телеканала, хакерам также удалось выкачать личные сведения ряда членов партии. При этом в «Нацобъединении» уверяют, что утечка невелика и коснулась лишь одной учётной записи политика, который баллотировался на недавних муниципальных выборах.

Как утверждает BFMTV, взломщики уже открыто заявили о похищенных данных и угрожают их продать. В партии, в свою очередь, собираются обратиться с жалобой в прокуратуру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Соответствующее заявление он разместил в соцсети X, прокомментировав таким образом высокие рейтинговые показатели фактического лидера правого «Национального объединения».