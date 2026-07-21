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Регион
21 июля, 16:41

Ле Пен заменили котом: Сайт французской партии «Нацобъединение» взломали и требуют выкуп

BFMTV: Хакеры взломали сайт французской партии «Нацобъединение»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Взломщики получили доступ к сайту правой оппозиционной партии Франции «Национальное объединение». Об этом рассказал телеканал BFMTV, сославшись на представителей самой партии.

Взломанный сайт «Национального объединения». Фото © Сайт «Национального объединения»

Взломанный сайт «Национального объединения». Фото © Сайт «Национального объединения»

Ранним утром злоумышленники поменяли внешний вид отдельных разделов сайта. Они перекрасили некоторые баннеры, а снимок Марин Ле Пен — руководителя парламентской фракции и кандидата в президенты — подменили картинкой с котом на фоне флагов Марокко и Алжира. К настоящему моменту работу ресурса удалось восстановить.

По данным источников телеканала, хакерам также удалось выкачать личные сведения ряда членов партии. При этом в «Нацобъединении» уверяют, что утечка невелика и коснулась лишь одной учётной записи политика, который баллотировался на недавних муниципальных выборах.

Как утверждает BFMTV, взломщики уже открыто заявили о похищенных данных и угрожают их продать. В партии, в свою очередь, собираются обратиться с жалобой в прокуратуру.

Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт
Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Соответствующее заявление он разместил в соцсети X, прокомментировав таким образом высокие рейтинговые показатели фактического лидера правого «Национального объединения».

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Вероника Бакумченко
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