«Последняя надежда Франции»: Маск прокомментировал высокие рейтинги Ле Пен

Напомним, Марин Ле Пен уверенно лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции с рейтингом 35% . Согласно опубликованным данным, она сохраняет внушительный отрыв от преследователей, однако итог кампании может определиться во 2-м раунде. Основным соперником, способным консолидировать центристский и правый электорат для противодействия Ле Пен, эксперты называют бывшего премьер-министра (2017-2020), а ныне мэра Гавра Эдуара Филиппа.

В июле 2026 года апелляционный суд оставил в силе приговор Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, назначив три года заключения (два условно и один год под домашним арестом с электронным браслетом), однако смягчил запрет на участие в выборах, что сохранило для неё возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года. После подачи кассационной жалобы исполнение наказания было приостановлено, и Ле Пен продолжила предвыборную кампанию.