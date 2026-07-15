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15 июля, 18:42

«Последняя надежда Франции»: Маск прокомментировал высокие рейтинги Ле Пен

Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции

Марин Ле Пен и Илон Маск. Обложка © Christian Hartmann / POOL/ТАСС; Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Марин Ле Пен и Илон Маск. Обложка © Christian Hartmann / POOL/ТАСС; Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск назвал Марин Ле Пен последней надеждой Франции перед выборами 2027 года. Такое заявление американский предприниматель разместил в соцсети X.

«Она — последняя надежда Франции», — написал Маск.

Таким образом он прокомментировал высокие рейтинговые показатели фактического лидера правого «Национального объединения».

Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт
Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт

Напомним, Марин Ле Пен уверенно лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции с рейтингом 35%. Согласно опубликованным данным, она сохраняет внушительный отрыв от преследователей, однако итог кампании может определиться во 2-м раунде. Основным соперником, способным консолидировать центристский и правый электорат для противодействия Ле Пен, эксперты называют бывшего премьер-министра (2017-2020), а ныне мэра Гавра Эдуара Филиппа.

В июле 2026 года апелляционный суд оставил в силе приговор Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, назначив три года заключения (два условно и один год под домашним арестом с электронным браслетом), однако смягчил запрет на участие в выборах, что сохранило для неё возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года. После подачи кассационной жалобы исполнение наказания было приостановлено, и Ле Пен продолжила предвыборную кампанию.

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Юлия Сафиулина
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