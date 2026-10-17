Хакеры взломали почту ХДС и разослали 6,5 тысячи писем, в том числе Мерцу

Неизвестные хакеры взломали электронную почту отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком Хайльбронне и разослали около 6,5 тысячи мошеннических писем. Среди получателей оказался даже канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Злоумышленники получили доступ к почтовому ящику управляющего делами местного отделения партии Бернда Зепбаха. От его имени они направили сообщения политикам, сотрудникам министерств и другим адресатам, в том числе связанным с вопросами безопасности.

В письмах содержалось приглашение на мероприятие с участием известных гостей. Однако ссылка для ознакомления с подробностями оказалась фишинговой. Предположительно, таким способом злоумышленники рассчитывали получить доступ к конфиденциальной информации адресатов.

По данным полиции Хайльбронна, рассылка затронула примерно 6,5 тысячи контактов. При этом получение письма канцлером не означает, что его электронная почта была взломана или что он перешёл по вредоносной ссылке.

О случившемся представители ХДС сообщили в земельное ведомство уголовной полиции. После обнаружения атаки IT-специалисты предупредили получателей об опасности и рекомендовали не открывать подозрительные ссылки и вложения.