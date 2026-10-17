«Вам нет места в ХДС»: Мерц жёстко пригрозил однопартийцам после исторической победы АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил членов Христианско-демократического союза (ХДС), что поддержка кандидатов от «Альтернативы для Германии» (АдГ) при назначении на государственные должности несовместима с членством в партии. Об этом политик заявил на ежегодной конференции молодёжной организации блока ХДС/ХСС в Бонне.

«Кто в наших рядах считает, что таких людей следует избирать на государственные должности, тому нечего, вообще нечего делать в Христианско-демократическом союзе Германии», — подчеркнул Мерц.

Его выступление транслировал телеканал Phoenix. Поводом для жёсткого предупреждения стали события в Саксонии-Анхальте. Там 6 октября представитель АдГ Тобиас Рауш впервые в истории Германии возглавил земельный парламент. За его кандидатуру проголосовали 48 из 82 депутатов, 29 выступили против, ещё пятеро воздержались.

Результаты голосования вызвали вопросы внутри ХДС. Руководство партии рекомендовало своим депутатам воздержаться, однако итоговое число воздержавшихся оказалось значительно меньше ожидаемого. При этом голосование было тайным, поэтому установить, кто именно поддержал Рауша, невозможно.

До выборов поддержку кандидату АдГ публично выразили представители партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Вместе две политические силы располагали 44 голосами, но Рауш получил на четыре больше. Это означает, что за него проголосовали и депутаты других партий.

Мерц вновь подтвердил курс ХДС на отказ от сотрудничества с АдГ. Канцлер считает недопустимым содействие представителям этой партии в получении государственных должностей.

Ранее Life.ru сообщал, что депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре допустил массовый выход сторонников из ХДС из-за политики Мерца. По мнению Котре, голосование в Саксонии-Анхальте продемонстрировало недовольство части христианских демократов партийным руководством.