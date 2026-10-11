Депутат Бундестага Котре заявил о готовности членов ХДС покинуть партию Мерца

Часть членов Христианско-демократического союза якобы готова покинуть партию, если её руководство не изменит политический курс. Такое мнение высказал депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре, комментируя избрание Тобиаса Рауша председателем ландтага Саксонии-Анхальт.

«Рядовые члены ХДС, в том числе депутаты земельного парламента, отступившие от партийной линии, посылают руководству однозначный сигнал: либо вы снова начинаете проводить политику в интересах людей, либо мы покидаем ХДС», — заявил Котре РИА «Новости».

Рауш был избран главой земельного парламента 6 октября. В ходе тайного голосования за него выступили 48 из 82 депутатов, 29 проголосовали против, ещё пятеро воздержались.

АдГ и заранее объявивший о поддержке Рауша BSW вместе располагали 44 голосами. Таким образом, ещё четыре голоса пришли от представителей других фракций. Однако из-за тайного характера голосования установить, кто именно поддержал кандидата АдГ, невозможно.

Канцлер Фридрих Мерц не исключил, что среди проголосовавших за Рауша могли быть депутаты ХДС. При этом руководство христианских демократов рекомендовало своей фракции воздержаться и после голосования вновь отвергло сотрудничество с АдГ.

Сам Котре считает произошедшее признаком ослабления так называемого «брандмауэра» — политики германских парламентских партий, предполагающей отказ от сотрудничества с АдГ.

Ранее Life.ru сообщал, что Тобиас Рауш стал первым в истории представителем АдГ, возглавившим земельный парламент Германии. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов, хотя АдГ вместе с BSW могла рассчитывать только на 44 голоса. Именно дополнительные голоса представителей других фракций вызвали в Германии спор о том, насколько устойчивым остаётся политический «брандмауэр» вокруг АдГ.