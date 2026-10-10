«Вот как это делается!»: Лидер АдГ поставила Трампа в пример Мерцу после сделки с Путиным

Сопредседатель политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель одобрила договорённость глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США. Политик противопоставила действия американского президента энергетическому курсу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Свою оценку она опубликовала в социальной сети X.

Вайдель отметила, что Вашингтон пошёл на ослабление санкционных ограничений ради получения более 300 тысяч тонн российского дизеля. По её мнению, такой шаг должен увеличить предложение топлива на рынке и способствовать снижению цен.

«Вот как это делается!» — воскликнула лидер АдГ, приветствуя итоги переговоров президентов России и США.

При этом немецкий политик обрушилась с критикой на руководство собственной страны. Она обвинила Мерца в нанесении ущерба германской экономике из-за антироссийских санкций и закупок дорогостоящего сжиженного природного газа.

По мнению Вайдель, пока Берлин продолжает придерживаться прежней энергетической политики, Трамп действует прагматично, ставя экономические интересы своей страны на первое место. Американский подход она назвала примером реальной политики.

Ранее Life.ru сообщал о готовности России поставить на экспорт 300 тысяч тонн дизеля уже в октябре. В правительстве РФ уточнили, что в ноябре объём поставок может увеличиться до 500 тысяч тонн, а в декабре — до миллиона. Среди возможных покупателей топлива названы США и другие зарубежные партнёры.