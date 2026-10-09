Новак: Россия готова поставить США и партнёрам 300 тыс. тонн дизеля в октябре

Россия готова поставить на экспорт 300 тыс. тонн дизельного топлива в октябре и увеличить объём поставок до 500 тыс. тонн в ноябре. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, в декабре экспорт может вырасти до 1 млн тонн. В перспективе Россия рассчитывает довести ежемесячные поставки до 3 млн тонн. Среди потенциальных получателей топлива Новак назвал США и других партнёров России.

Ранее Александр Новак объявил о досрочном снятии ограничений на экспорт дизельного топлива. По его словам, это произойдет немедленно. Изначально были запланированы другие сроки, но теперь российская сторона решила ускорить процесс. Новак подчеркнул важность России как одного из ведущих мировых поставщиков дизельного топлива.