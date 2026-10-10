В Кремле рассказали о реакции Путина на новые предложения Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин с пониманием отнёсся к ряду инициатив Вашингтона, призванных содействовать деэскалации конфликт на Украине. Американские предложения обсуждались во время телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона внимательно рассмотрела озвученные Белым домом варианты дальнейших действий. При этом содержание конкретных предложений пока не раскрывается.

«В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию», — заявил Песков.

Он уточнил, что телефонная беседа двух президентов состоялась 9 октября. Причём именно по инициативе Трампа основную часть разговора посвятили поиску путей урегулирования украинского кризиса.

Телефонные переговоры президентов России и США прошли 9 октября и продолжались примерно полтора часа. Помимо поиска путей разрешения украинского конфликта, Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг Ирана и перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам беседы главы государств условились поддерживать дальнейший диалог на высшем уровне. Кроме того, глава Штатов заявил, что российский лидер согласился в ближайшее время отправить в США 300 тысяч тонн дизельного топлива.