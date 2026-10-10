В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Трампа

Большая часть телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обсудить украинское урегулирование предложила американская сторона.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — пояснил представитель Кремля.

Разговор лидеров России и США состоялся 9 октября. Он продлился около полутора часов. Помимо украинского урегулирования, лидеры затронули ситуацию вокруг Ирана и российско-американские отношения. По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне. Трамп сообщил, что Путин согласился поставить США 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время.