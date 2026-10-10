Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 октября, 11:59

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Трампа

Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа была посвящена Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большая часть телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа была посвящена урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обсудить украинское урегулирование предложила американская сторона.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — пояснил представитель Кремля.

Защитник земли русской: Трамп готов отключить Украину от разведданных из-за ударов по НПЗ
Защитник земли русской: Трамп готов отключить Украину от разведданных из-за ударов по НПЗ

Разговор лидеров России и США состоялся 9 октября. Он продлился около полутора часов. Помимо украинского урегулирования, лидеры затронули ситуацию вокруг Ирана и российско-американские отношения. По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты на высшем уровне. Трамп сообщил, что Путин согласился поставить США 300 тысяч тонн дизеля в ближайшее время.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar