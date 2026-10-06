Представитель АдГ впервые возглавил ландтаг в Германии

Представитель «Альтернативы для Германии» Тобиас Рауш избран председателем ландтага Саксонии-Анхальта. Как сообщает DPA, это первый случай в истории ФРГ, когда политик от АдГ занял пост главы земельного парламента.

35-летнего Рауша избрали уже в первом туре тайного голосования в Магдебурге. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов, 29 высказались против, ещё пятеро воздержались.

Всего в новом составе ландтага Саксонии-Анхальта 83 депутата. Первая, учредительная сессия парламента после сентябрьских выборов прошла 6 октября.

На выборах 6 сентября АдГ заняла первое место, получив 43,8% голосов. При этом абсолютного большинства партия не получила.

До голосования о поддержке Рауша заявляли пять депутатов BSW. В партии ссылались на парламентскую традицию, согласно которой кандидатуру председателя предлагает крупнейшая фракция. Вместе АдГ и BSW располагали 44 голосами, поэтому итоговые 48 голосов означают, что Рауша поддержали и некоторые представители других фракций.

Председатель ландтага руководит заседаниями регионального парламента и представляет его во внешних отношениях. После избрания Рауш стал первым представителем АдГ, занявшим такой пост на земельном уровне в Германии.

Ранее Life.ru писал, что «Альтернатива для Германии» увеличила отрыв от блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца до рекордных 12 процентных пунктов. Согласно приведённому опросу, АдГ поддерживали 28% респондентов, тогда как консервативный союз — 16%. Социал-демократы набирали 14%, «Зелёные» — 12%, а «Левые» — 10%. Разрыв между АдГ и блоком Мерца стал максимальным за время проведения подобных замеров.