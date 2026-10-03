АдГ ушла в отрыв от блока Мерца: Разрыв в рейтингах достиг рекордных 12 пунктов

Поддержка «Альтернативы для Германии» достигла рекордных 30%, тогда как рейтинг блока ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца снизился до минимальных для опросов INSA 18%. Такие результаты показал свежий Sonntagstrend института INSA по заказу Bild.

За неделю АдГ прибавила один процентный пункт, а ХДС/ХСС потерял столько же. Разрыв между партиями вырос до 12 пунктов — максимального значения за всё время замеров INSA.

СДПГ и «Зелёные» в новом опросе получили по 14% поддержки, Левая партия — 10%. СвДП и «Союз Сары Вагенкнехт» набрали по 4%, остальные политические силы вместе — 5%.

Опрос проводился с 28 сентября по 2 октября среди 1202 жителей Германии. Указанная статистическая погрешность составляет около трёх процентных пунктов, поэтому результаты отражают текущие настроения опрошенных, а не прогноз исхода будущих выборов.

Преимущество АдГ над блоком Мерца в исследованиях INSA в последние месяцы последовательно росло. В конце августа партия набирала 29% против 20% у ХДС/ХСС, а разрыв тогда составлял рекордные на тот момент девять пунктов.

Уже к концу сентября поддержка ХДС/ХСС снизилась до 19%, тогда как АдГ сохраняла 29%. Таким образом, за неделю разница между партиями увеличилась ещё на два процентных пункта, а АдГ впервые достигла отметки в 30%.

Последние региональные выборы в Германии прошли 20 сентябряодновременно в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. В столице первое место заняла Левая партия с 25,7% голосов, ХДС получил 18,8%, АдГ — 16,3%. В Мекленбурге — Передней Померании победила АдГ с 38,2%, опередив СДПГ с 35,5%, а ХДС набрал 4,9% и впервые не прошёл в земельный парламент. За две недели до этого АдГ также выиграла выборы в Саксонии-Анхальт, получив 43,8% против 17,2% у ХДС.