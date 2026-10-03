Недовольны почти 80%: Рейтинг Мерца продолжил пробивать дно

Почти восемь из десяти жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Отрицательно деятельность главы правительства оценивают 79% немцев, свидетельствуют результаты опроса института INSA для Bild.

Положительную оценку Мерцу дали лишь 15% респондентов, ещё 6% не смогли определиться. По сравнению с аналогичным исследованием начала сентября доля довольных снизилась на один процентный пункт, а недовольных — выросла на два.

Ещё хуже немцы оценили работу федерального правительства в целом. Кабинетом министров довольны 14% опрошенных — на три пункта меньше, чем месяц назад. Недовольны 79%, ещё 7% затруднились с ответом.

Исследование проводилось 1–2 октября, в нём участвовал 1001 человек. При этом другие социологические службы получают отличающиеся показатели в зависимости от формулировки вопроса и методики. Например, свежий опрос Forsa показывал 87% недовольных работой Мерца.

Падение личного рейтинга канцлера происходит на фоне проблем его партии. По данным другого исследования INSA, в конце сентября поддержка блока ХДС/ХСС опустилась до 19%, тогда как «Альтернатива для Германии» получила 29%. Перед этим христианские демократы неудачно выступили на ряде земельных выборов.

После серии электоральных неудач усилились и разговоры о будущем самого канцлера. Согласно опросу Forsa, 55% немцев выступили за отставку Мерца, тогда как 40% считали, что он должен продолжить работу.