Даже «свои» отворачиваются от Мерца: Почти 90% немцев недовольны работой канцлера

Подавляющее большинство жителей Германии — 87% — недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Положительно деятельность главы правительства оценили лишь 11% опрошенных, следует из исследования Forsa для телеканалов RTL и NTV.

Недовольство растёт и среди сторонников возглавляемого Мерцем блока ХДС/ХСС. В новой волне опроса отрицательно его работу оценили 59% сторонников консерваторов — на три процентных пункта больше, чем неделей ранее. Одновременно доля сторонников ХДС/ХСС, довольных канцлером, сократилась с 44% до 39%.

Опрос проводился с 22 по 28 сентября, в нём приняли участие 2501 человек. Предыдущая волна исследования также показывала 87% недовольных Мерцем по стране и 11% довольных.

Результаты появились после неудачных для ХДС региональных выборов. 20 сентября партия впервые в своей истории не смогла пройти в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании, получив 4,9% голосов. В Берлине в тот же день ХДС также потеряла первое место: победу одержала Левая партия, а христианские демократы получили 18,77% голосов по партийным спискам. Ранее Life.ru писал, что 55% немцев выступили за отставку Мерца после серии неудачных для ХДС земельных выборов. Тогда 40% респондентов считали, что канцлер должен остаться на своём посту.