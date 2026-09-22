Кыш! Рейтинги «жалкого» Мерца пробивают очередное дно — 55% граждан хотят отставки

Более половины жителей Германии выступили за уход Фридриха Мерца с поста канцлера после неудачных результатов его партии ХДС на земельных выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Forsa, проведённого по заказу телеканалов RTL и n-tv.

Согласно исследованию, 55% респондентов считают, что Мерц должен покинуть должность главы правительства, тогда как 40% выступили за продолжение его работы на посту канцлера. Остальные участники опроса не определились с ответом.

Исследование проводилось с 17 по 21 сентября, в нём приняли участие 1509 человек.

Поводом для вопросов о будущем канцлера стали результаты региональных выборов, на которых Христианско-демократический союз столкнулся с серьёзными потерями. В частности, партия показала слабый результат в Мекленбурге — Передней Померании, а в Берлине уступила первое место партии «Левые».

При этом сам Мерц ранее заявлял о намерении продолжать работу на посту канцлера и реализовывать правительственную программу. Призывов к его смене внутри правящей коалиции, по данным СМИ, пока не привёл к формальному вызову его лидерству.