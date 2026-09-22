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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:48

«Даже Шольц выглядит лучше»: Медведев призвал немцев избавиться от слишком жалкого Мерца

Медведев призвал немцев избавиться от Мерца, втягивающего ФРГ в войну с Россией

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал жителей Германии «избавиться» от канцлера Фридриха Мерца, пока тот не втянул страну в войну с Россией. Обращение политик опубликовал на английском языке в соцсети X.

«Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подверг резкой критике политику главы германского правительства в отношении Москвы и Киева. Он назвал канцлера самым никчёмным высокопоставленным чиновником в ФРГ, который уступает по уровню агрессии и глупости даже своему предшественнику Олафу Шольцу. Медведев напомнил, что это «жалкое, позорное ничтожество» зациклено на неонацизме и русофобии. Мерц также одержим Украиной, добавил российский политик.

«Даже Шольц выглядел лучше», — добавил Медведев.

Мерц возглавляет правительство ФРГ с 6 мая 2025 года. При нём Берлин продолжил военную поддержку Киева, а канцлер неоднократно выступал за укрепление бундесвера.

Канцлер Мерц рискует получить «чёрную метку» от однопартийцев, заявил германист
Канцлер Мерц рискует получить «чёрную метку» от однопартийцев, заявил германист

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился, осознаёт ли канцлер Германии Фридрих Мерц смысл своих заявлений о превращении бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. Дипломат также заявил, что видит «метастазы нацизма» в современной Европе, в том числе в Германии. Он назвал происходящее «очень серьёзным звонком» и призвал не допустить повторения катастроф прошлого.

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Татьяна Миссуми
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