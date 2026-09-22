«Даже Шольц выглядит лучше»: Медведев призвал немцев избавиться от слишком жалкого Мерца

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал жителей Германии «избавиться» от канцлера Фридриха Мерца, пока тот не втянул страну в войну с Россией. Обращение политик опубликовал на английском языке в соцсети X.

«Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», — написал Медведев.

Зампред Совбеза подверг резкой критике политику главы германского правительства в отношении Москвы и Киева. Он назвал канцлера самым никчёмным высокопоставленным чиновником в ФРГ, который уступает по уровню агрессии и глупости даже своему предшественнику Олафу Шольцу. Медведев напомнил, что это «жалкое, позорное ничтожество» зациклено на неонацизме и русофобии. Мерц также одержим Украиной, добавил российский политик.

«Даже Шольц выглядел лучше», — добавил Медведев.

Мерц возглавляет правительство ФРГ с 6 мая 2025 года. При нём Берлин продолжил военную поддержку Киева, а канцлер неоднократно выступал за укрепление бундесвера.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров усомнился, осознаёт ли канцлер Германии Фридрих Мерц смысл своих заявлений о превращении бундесвера в сильнейшую конвенциональную армию Европы. Дипломат также заявил, что видит «метастазы нацизма» в современной Европе, в том числе в Германии. Он назвал происходящее «очень серьёзным звонком» и призвал не допустить повторения катастроф прошлого.