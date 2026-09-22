Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует столкнуться с бунтом однопартийцев, если ХДС продолжит терять избирателей, заявил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. Вотум недоверия он пока считает маловероятным в текущих реалиях.

У оппозиции недостаточно голосов, а правящая партия едва ли поддержит такой шаг. Однако дальнейшее падение популярности может усилить давление на Мерца внутри ХДС. Особенно болезненными для политика могут стать новые поражения на земельных выборах. Плохие результаты могут подтолкнуть членов партии к смене руководства.

«Если Мерц будет продолжать снижать популярность своей партии, то вполне возможно, что однопартийцы выдадут ему чёрную метку», — отметил политолог в беседе с «Царьградом».

Успех АдГ на востоке страны он связал с протестными настроениями и недовольством федеральными властями. В Мекленбурге к этому добавляются отток населения и нехватка работы. Голосуя за оппозицию, жители пытаются привлечь внимание Берлина к проблемам региона.

Ранее Фридрих Мерц назвал катастрофой результат ХДС на выборах 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании, но пообещал продолжить правительственные реформы. Христианские демократы не преодолели пятипроцентный барьер и остались без мест в земельном парламенте.