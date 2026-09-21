Результат Христианско-демократического союза на выборах в Мекленбурге — Передней Померании стал «историческим унижением» канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такую оценку дал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Мерц и разжигающие войну глобалисты, которых он представляет, претерпели историческое унижение с результатом в 4,9%», — написал Дмитриев.

Он также заявил, что, по его мнению, такой результат отражает неприятие политического курса канцлера и его сторонников.

Выборы в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании прошли 20 сентября. По итогам подсчёта голосов ХДС набрал 4,9% и впервые в истории не преодолел пятипроцентный барьер на земельных выборах. Первое место заняла «Альтернатива для Германии» с 38,2%.

Ранее Life.ru сообщал, что ХДС Мерца впервые в истории не прошёл в ландтаг на выборах в Германии. Этот результат стал самым низким для партии за всё время её участия в земельных выборах.