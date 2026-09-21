ХДС Мерца впервые в истории не прошёл в ландтаг на выборах в Германии

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца впервые не прошёл в земельный парламент страны. На выборах в Мекленбурге — Передней Померании партия набрала 4,9% голосов и не преодолела 5-процентный барьер. Такие результаты опубликовала региональная избирательная комиссия после обработки всех протоколов.

Для ХДС результат в Мекленбурге — Передней Померании стал самым низким за всю историю участия партии в земельных выборах Германии. До этого христианские демократы ни разу не опускались ниже 5% и всегда сохраняли представительство хотя бы в одном региональном парламенте.

Первое место на выборах заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом 38,2%. СДПГ получила 35,5% голосов и заняла вторую позицию. За «Левую партию» проголосовали 6,5% избирателей, «Зелёные» набрали 5,7%. Партия BSW остановилась на отметке 4,8% и также не прошла в ландтаг. Явка составила 78,1%.