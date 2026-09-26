INSA: Рейтинг ХДС/ХСС в Германии упал до рекордно низких 19%, АдГ получила 29%

Рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 19%, тогда как поддержку «Альтернативы для Германии» оценили в 29%. Опрос провели в Германии. Его результаты опубликовала газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование INSA.

За неделю ХДС/ХСС потерял один процентный пункт. Этот показатель стал для блока минимальным в опросах INSA с начала работы нынешнего созыва бундестага. Разрыв между консерваторами и АдГ достиг 10 процентных пунктов.

«С политической точки зрения это тяжёлый удар по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу (ХДС) и блоку ХДС/ХСС, который всё глубже погружается в кризис», — указывает Bild.

Поддержка АдГ по сравнению с предыдущей неделей не изменилась. «Зелёные» прибавили один пункт и получили 15%, СДПГ также выросла на один пункт — до 14%. Рейтинг Левой партии снизился до 10%. СвДП получила 4%, а «Союз Сары Вагенкнехт» — 3%.

Опрос проходил с 21 по 25 сентября. В нём участвовали 1203 человека.

Снижение федерального рейтинга ХДС/ХСС последовало после серии региональных выборов. В Мекленбурге — Передней Померании ХДС получил 4,9% и впервые не преодолел пятипроцентный барьер, а АдГ набрала 38,2%. На выборах в Саксонии-Анхальт АдГ получила 43,8%, ХДС — 17,2%. В Берлине первое место заняла Левая партия, а ХДС получил 18,8%.

Ранее депутат бундестага от АдГ Райнер Ротфусс заявил о намерении партии вновь потребовать досрочных федеральных выборов. По его словам, вопрос планировали поднять на ближайшей пленарной неделе бундестага. Политик связал эту инициативу с курсом правительства Фридриха Мерца и результатами региональных выборов. Ротфусс также критиковал бюджетную, энергетическую и внешнюю политику кабмина. После сентябрьских выборов ХДС показал худший для себя результат в Мекленбурге — Передней Померании и потерял значительную часть поддержки в других землях.