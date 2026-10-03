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Регион
Опубликовано 3 октября, 06:04

Мерц обвинил АдГ в связях с Россией, но не привёл никаких доказательств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о якобы существующей поддержке партии «Альтернатива для Германии» со стороны России. Конкретных доказательств этого утверждения в своей речи он не привёл.

Мерц выступил 1 октября в Мюнстере на церемонии вручения Вестфальской премии мира, которая в этом году была присуждена НАТО. Говоря о внутреннем единстве Германии, канцлер связал действия России с попытками расколоть немецкое общество.

«Мерц, не приведя конкретных доказательств предполагаемой поддержки со стороны Москвы, сделал это заявление в четверг, в своей речи, в которой изобразил Россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы», — пишет Bloomberg.

АдГ уходит в отрыв, а Мерц винит Россию: Канцлер ФРГ заявил, что Москва якобы поддерживает немецкую оппозицию
АдГ уходит в отрыв, а Мерц винит Россию: Канцлер ФРГ заявил, что Москва якобы поддерживает немецкую оппозицию

Тем временем рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 19%, тогда как поддержку «Альтернативы для Германии» оценили в 29%. За неделю ХДС/ХСС потерял один процентный пункт. Этот показатель стал для блока минимальным в опросах INSA с начала работы нынешнего созыва бундестага. Разрыв между консерваторами и АдГ достиг 10 процентных пунктов.

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Алена Пенчугина
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