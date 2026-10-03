Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о якобы существующей поддержке партии «Альтернатива для Германии» со стороны России. Конкретных доказательств этого утверждения в своей речи он не привёл.

Мерц выступил 1 октября в Мюнстере на церемонии вручения Вестфальской премии мира, которая в этом году была присуждена НАТО. Говоря о внутреннем единстве Германии, канцлер связал действия России с попытками расколоть немецкое общество.

«Мерц, не приведя конкретных доказательств предполагаемой поддержки со стороны Москвы, сделал это заявление в четверг, в своей речи, в которой изобразил Россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы», — пишет Bloomberg.

Тем временем рейтинг блока ХДС/ХСС снизился до 19%, тогда как поддержку «Альтернативы для Германии» оценили в 29%. За неделю ХДС/ХСС потерял один процентный пункт. Этот показатель стал для блока минимальным в опросах INSA с начала работы нынешнего созыва бундестага. Разрыв между консерваторами и АдГ достиг 10 процентных пунктов.