Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы оказывает поддержку оппозиционной партии «Альтернатива для Германии», которая в последние недели добилась рекордных результатов на региональных выборах. Конкретных доказательств своих утверждений глава правительства ФРГ при этом не привёл, сообщает Bloomberg.

Заявление прозвучало на фоне крайне невыгодной для Мерца политической картины. По свежему опросу Infratest dimap для ARD, АдГ сейчас поддерживают 27% избирателей, тогда как блок ХДС/ХСС — 20%. Работой самого канцлера довольны лишь 10% опрошенных — это худший показатель для главы правительства за всю историю DeutschlandTrend.

«Мерц, не приведя конкретных доказательств предполагаемой поддержки со стороны Москвы, сделал это заявление в четверг, в своей речи, в которой изобразил Россию как дестабилизирующую силу в Германии и угрозу демократии в крупнейшей экономике Европы», — указано в статье.

Давление на него усилилось и после серии неудачных для ХДС региональных выборов. В Саксонии-Анхальт АдГ получила 43,8% голосов против 17,2% у партии Мерца, а после поражения христианских демократов на других земельных выборах сам канцлер назвал результат «катастрофой».

При этом АдГ не только опережает союз Мерца в отдельных землях, но и сохраняет преимущество на федеральном уровне. По данным ZDF-Politbarometer за конец сентября, партия набирала 28% против 21% у ХДС/ХСС, а 79% опрошенных оценивали работу Мерца на посту канцлера отрицательно.

Сама «Альтернатива для Германии» обвинения в связях с Россией отвергает. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель объясняла успех своей партии внутренней политикой правительства Мерца. После выборов она также выступила за изменение внешнеполитического курса ФРГ и поддержала диалог Москвы и Вашингтона.

Победа АдГ в Саксонии-Анхальт стала рекордной для партии на региональном уровне. Как писал Life.ru, она получила 43,8% голосов, более чем вдвое улучшив результат 2021 года. ХДС канцлера Мерца занял второе место с 17,2%.