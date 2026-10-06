Польза от АдГ для России может оказаться временной. Политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с РИА «ФедералПресс» предупредил: если партия укрепится, немедленно встанет вопрос о Восточной Пруссии и других территориях. Для правых это принципиальная тема.

«Это будет не сегодня, и до тех пор польза от них будет большая. Но в какой-то момент мы окажемся противостоящими силами. Вопрос в том, что это будет не завтра», — пояснил эксперт.

Сейчас же рост запроса на АдГ Журавлёв объясняет усталостью немцев. Уровень жизни в стране снижается, и особенно этим недовольна Восточная Германия.

«Люди устали от этого. И им кажется, что радикальное решение – резко взять и поменять – это то, чего не хватает», — пояснил он. По его словам, люди хотят жёсткой и чёткой власти, которая остановит загнивание общества.

Причина в том, что правящие центристы не предлагают ничего нового уже 15 лет, а две главные партии десятилетиями передают власть друг другу. Все попытки менять ситуацию более сложным образом, по оценке политолога, пока провалились.

С Россией картина сложнее. АдГ сегодня скорее союзник, но переоценивать уровень этого союзничества не стоит. Польза, по его мнению, в том, что это партия здравого смысла, с ней можно договариваться. В отличие от канцлера Фридриха Мерца и социал-демократов, чья позиция заранее заготовлена и не подлежит обсуждению.

Пока, по оценке эксперта, польза от АдГ для России сохранится. Но горизонт такого союзничества ограничен: рано или поздно стороны могут оказаться по разные стороны.

А ранее Берлин предостерегли от повторения судьбы Веймарской республики. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что демагогия экстремистских сил угрожает не только демократии и свободе, но и внутреннему единству Германии.