Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер причастен к политическому тупику, в котором оказались ФРГ и Европа, уверен политолог Иван Мезюхо.

«Он несёт персональную ответственность за то кровопролитие, которое сегодня происходит в Восточной Европе…» — заявил собеседник RT.

По его мнению, ответственность немецкого политика связана как с работой на посту министра иностранных дел, так и с президентством. Эксперт назвал курс Германии несбалансированным и непродуманным, обвинив Штайнмайера в стремлении избежать ответственности за его последствия.

Ранее Штайнмайер предостерёг Германию от повторения судьбы Веймарской республики. Выступая по случаю Дня германского единства, он указал на радикализацию общества, усиление экстремистских сил и рост недоверия к политической системе страны.