Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 10:41

«Ответственность за кровопролитие»: Штайнмайера обвинили в кризисе ФРГ и ЕС

Политолог Мезюхо обвинил Штайнмайера в политическом тупике Германии и ЕС

Обложка © ТАСС / IMAGO/Political-Moments

Обложка © ТАСС / IMAGO/Political-Moments

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер причастен к политическому тупику, в котором оказались ФРГ и Европа, уверен политолог Иван Мезюхо.

«Он несёт персональную ответственность за то кровопролитие, которое сегодня происходит в Восточной Европе…» — заявил собеседник RT.

По его мнению, ответственность немецкого политика связана как с работой на посту министра иностранных дел, так и с президентством. Эксперт назвал курс Германии несбалансированным и непродуманным, обвинив Штайнмайера в стремлении избежать ответственности за его последствия.

«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева
«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева

Ранее Штайнмайер предостерёг Германию от повторения судьбы Веймарской республики. Выступая по случаю Дня германского единства, он указал на радикализацию общества, усиление экстремистских сил и рост недоверия к политической системе страны.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Германия
  • ЕС
  • Франк-Вальтер Штайнмайер
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar