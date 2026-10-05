«Ответственность за кровопролитие»: Штайнмайера обвинили в кризисе ФРГ и ЕС
Политолог Мезюхо обвинил Штайнмайера в политическом тупике Германии и ЕС
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер причастен к политическому тупику, в котором оказались ФРГ и Европа, уверен политолог Иван Мезюхо.
«Он несёт персональную ответственность за то кровопролитие, которое сегодня происходит в Восточной Европе…» — заявил собеседник RT.
По его мнению, ответственность немецкого политика связана как с работой на посту министра иностранных дел, так и с президентством. Эксперт назвал курс Германии несбалансированным и непродуманным, обвинив Штайнмайера в стремлении избежать ответственности за его последствия.
Ранее Штайнмайер предостерёг Германию от повторения судьбы Веймарской республики. Выступая по случаю Дня германского единства, он указал на радикализацию общества, усиление экстремистских сил и рост недоверия к политической системе страны.
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