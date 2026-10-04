«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам с Россией по украинскому конфликту, связав начало диалога с прекращением боевых действий. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину он выступил во время визита в Киев.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — подчеркнул Мерц.

При этом немецкий политик дал понять, что перейти к такому обсуждению, по его мнению, можно лишь после того, как «оружие замолчит».