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Опубликовано 4 октября, 16:04

«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева

Мерц из Киева призвал Путина к переговорам после прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам с Россией по украинскому конфликту, связав начало диалога с прекращением боевых действий. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину он выступил во время визита в Киев.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — подчеркнул Мерц.

При этом немецкий политик дал понять, что перейти к такому обсуждению, по его мнению, можно лишь после того, как «оружие замолчит».

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Глава германского правительства прибыл в украинскую столицу 4 октября с необъявленным заранее визитом. Вместе с ним приехала министр экономики ФРГ Катерина Райхе, а также делегация представителей бизнеса. В итоге Берлин выделил Киеву ещё один миллиард евро на оружие, а также 350 миллионов на ремонт энергетики.

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