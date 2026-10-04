«Мы готовы!» Мерц обратился к Путину из Киева
Мерц из Киева призвал Путина к переговорам после прекращения огня
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам с Россией по украинскому конфликту, связав начало диалога с прекращением боевых действий. С таким обращением к президенту РФ Владимиру Путину он выступил во время визита в Киев.
«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — подчеркнул Мерц.
При этом немецкий политик дал понять, что перейти к такому обсуждению, по его мнению, можно лишь после того, как «оружие замолчит».
Глава германского правительства прибыл в украинскую столицу 4 октября с необъявленным заранее визитом. Вместе с ним приехала министр экономики ФРГ Катерина Райхе, а также делегация представителей бизнеса. В итоге Берлин выделил Киеву ещё один миллиард евро на оружие, а также 350 миллионов на ремонт энергетики.
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