Мерц и Райхе прибыли утром в Киев с необъявленным визитом

Канцлер Германии Фридрих Мерц утром 4 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом. В программе — встреча с Владимиром Зеленским и обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины. На железнодорожном вокзале его встретил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Одним из главных пунктов станет усиление украинской противовоздушной обороны. По данным Bild, Мерц намерен пообещать скорую поставку тысяч дронов-перехватчиков, в том числе для борьбы с реактивными беспилотниками. На военную помощь планируется разблокировать миллиард евро из уже одобренных бюджетных средств. Ещё 350 миллионов евро предусмотрены для ремонта и восстановления разрушенных электростанций.

Отдельное направление — дальнобойное вооружение. Как пишет Reuters, ожидаемые договорённости предусматривают совместную разработку и производство систем с дальностью более тысячи километров.

Вместе с канцлером приехали министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе и представители немецких компаний. Среди участников делегации — руководители предприятий оборонной промышленности и энергетики.

Тем временем рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС снизился до 19%, тогда как поддержку «Альтернативы для Германии» оценили в 29%. За неделю альянс потерял один процентный пункт. Этот показатель стал для блока минимальным в опросах INSA с начала работы нынешнего созыва бундестага.