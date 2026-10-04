Прибыл не с пустыми руками: Мерц выделит Киеву €1 млрд на оружие и ещё €350 млн сверху
Германия выделит Украине €1 млрд на оружие и €350 млн на энергетику
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak
Германия направит Украине €1 млрд на военные нужды и ещё €350 млн на восстановление энергетики. О новом пакете помощи сообщил Владимир Зеленский на фоне визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.
Военная часть предусматривает финансирование совместного выпуска перехватчиков для борьбы с реактивными беспилотниками. Кроме того, средства пойдут на дальнобойные вооружения, боевые БПЛА и спутниковые технологии.
Ещё €350 млн предназначены для энергетической инфраструктуры. Речь идёт о генераторах, трансформаторных подстанциях, ремонтных комплектах и восстановлении повреждённых объектов.
«Мы оперативно запускаем их в серийное производство. Это быстро и ощутимо укрепит украинскую ПВО», — заявил Мерц о новых перехватчиках.
Зеленский, в свою очередь, заявил о необходимости дополнительного усиления противовоздушной обороны. По его словам, за неделю Россия применила более 1900 ударных беспилотников, свыше 800 из которых были реактивными, а также 1700 авиабомб и 25 ракет.
Кроме того, Берлин и Киев продолжают расширять сотрудничество в производстве беспилотных и дальнобойных систем.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий канцлер Фридрих Мерц внезапно приехал в Киев сегодня утром. Там он обсудил с украинскими властями усиление противовоздушной обороны, а затем призвал стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.