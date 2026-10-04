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Опубликовано 4 октября, 14:42

Мерц после «огненного» визита в Киев обратился к Путину с призывом о мире

Мерц заявил о готовности к переговорам по Украине после прекращения огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но связал их начало с прекращением боевых действий. С таким заявлением он выступил во время визита в Киев.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — сказал Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что сначала должно «замолчать оружие». Он отдельно указал на удары по объектам инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

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Мерц обвинил АдГ в связях с Россией, но не привёл никаких доказательств

Ранее Life.ru сообщал, что Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вместе с ним приехала министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. В программе визита были встреча с Владимиром Зеленским и обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины.

Главные международные переговоры и решения мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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