Мерц после «огненного» визита в Киев обратился к Путину с призывом о мире

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но связал их начало с прекращением боевых действий. С таким заявлением он выступил во время визита в Киев.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — сказал Мерц.

При этом канцлер подчеркнул, что сначала должно «замолчать оружие». Он отдельно указал на удары по объектам инфраструктуры Украины в преддверии зимы.

Ранее Life.ru сообщал, что Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вместе с ним приехала министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. В программе визита были встреча с Владимиром Зеленским и обсуждение дальнейшей военной поддержки Украины.