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Опубликовано 2 октября, 15:49

Дыра в бюджете и дефицит ракет: В Германии рассчитали, сколько ещё продержится Украина

Berliner Zeitung: Украине грозит социально-экономический коллапс через 1-2 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Украине грозит полный социально-экономический обвал уже в ближайшие год-два — на фоне нехватки ракет-перехватчиков и бюджетной дыры в десятки миллиардов долларов. Такой прогноз опубликовало немецкое издание Berliner Zeitung.

По оценке автора статьи, только в военной сфере Киеву в 2026 году не хватает около 27 миллиардов долларов. На следующий, 2027 год потребность во внешней помощи превысит 50 миллиардов, при этом заметная доля этих денег пока ничем не подкреплена.

В материале говорится, что затяжной конфликт на истощение страна не вытянет даже с поддержкой извне. Причина — разрушенная внутренняя экономика, которая не выдержит длительной нагрузки.

Чтобы хоть как-то держаться, власти вынуждены срочно перебрасывать ресурсы с одного направления на другое и вводить жёсткие ограничения. Однако такие меры, как подчёркивает издание, дают лишь отсрочку, а не решение проблемы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал Киев искать путь к мирному соглашению. По его словам, положение страны становится всё хуже, и чем дольше продолжается конфликт, тем менее выгодными окажутся будущие условия.

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* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Вероника Бакумченко
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