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Опубликовано 2 октября, 11:12

«Мы проигрываем войну»: Гончаренко* призвал Киев добиваться мира

Депутат Рады Гончаренко* призвал Киев добиваться мирного соглашения

Обложка © Youtube / Алексей Гончаренко

Обложка © Youtube / Алексей Гончаренко

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинские власти добиваться мирного соглашения. По его оценке, положение Киева ухудшается, а дальнейшее затягивание конфликта может привести к ещё менее выгодным условиям.

«Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику <...>, и действительно каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Гончаренко* считает, что Киеву следует пытаться добиться мира и улучшить своё положение через переговоры, а не рассчитывать на внезапное изменение ситуации в России. По его мнению, продолжение нынешнего курса лишь ухудшает условия, на которых в будущем может обсуждаться урегулирование.

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Накануне депутат уже выступал с критической оценкой положения страны. Life.ru сообщал, что Гончаренко* заявил об ухудшении ситуации на Украине за время 40-дневного плана Зеленского. По его словам, за этот период серьёзно пострадала экономика, а работа черноморских портов оказалась нарушена.

Больше новостей о международных переговорах и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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Милена Скрипальщикова
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