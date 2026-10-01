Положение Украины резко ухудшилось за время реализации 40-дневного плана Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в интервью журналистке Евгении Кутновой.

«Ситуация на Украине резко ухудшилась за эти 40 дней», — сказал парламентарий.

По его утверждению, за этот период черноморские порты прекратили работу, а значительная часть украинской экономики понесла разрушения. Депутат также обратил внимание на перебои с интернетом во время записи интервью. Он связал эти проблемы с реализацией инициативы Зеленского и предупредил, что следующие планы могут усугубить ситуацию.

Зеленский объявил о начале 40-дневной операции влияния на Россию с участием СБУ 25 июня. В сентябре он вновь говорил о 40 днях, за которые рассчитывал добиться военного результата против РФ.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков потребовал объяснить судьбу прежних инициатив Зеленского. В интервью журналистке Наталье Влащенко он напомнил о плане победы, плане стойкости и десяти пунктах мирного урегулирования. Парламентарий также упомянул заявления о разгроме России за 40 дней и параде в Москве. Разумков подчеркнул, что как гражданин Украины хочет знать, к каким результатам привели эти обещания.

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