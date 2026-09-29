«Не сгнили?» В Ради призвали Зеленского к ответу о планах «‎разгрома России за 40 дней»

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал ранее представленные Владимиром Зеленским политические инициативы и задался вопросом, что стало с их реализацией. В интервью журналистке Наталье Влащенко он припомнил, что совсем недавно он дважды грозил России «‎разгромом за 40 дней», а до этого «разрешал» устроить парад в Москве.

«Давайте вспомним планы Зеленского. Был план победы, план стойкости, 10 пунктов мира президента Зеленского, чуть ли не парад на Красной площади, помните?» — сказал Разумков.

Парламентарий добавил, что как гражданину Украины ему интересно, что произошло с этими инициативами и «не сгнили ли они».