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Регион
Опубликовано 29 сентября, 09:31

«Не сгнили?» В Ради призвали Зеленского к ответу о планах «‎разгрома России за 40 дней»

Депутат Верховной рады Разумков спросил, куда делись «планы Зеленского»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков раскритиковал ранее представленные Владимиром Зеленским политические инициативы и задался вопросом, что стало с их реализацией. В интервью журналистке Наталье Влащенко он припомнил, что совсем недавно он дважды грозил России «‎разгромом за 40 дней», а до этого «разрешал» устроить парад в Москве.

«Давайте вспомним планы Зеленского. Был план победы, план стойкости, 10 пунктов мира президента Зеленского, чуть ли не парад на Красной площади, помните?» — сказал Разумков.

Парламентарий добавил, что как гражданину Украины ему интересно, что произошло с этими инициативами и «не сгнили ли они».

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Напомним, ещё два года назад Зеленский представил Верховной раде свой «план стойкости», включавший десять пунктов — от фронта и оружия до энергетики и социальной политики. А в конце июня 2026 года политик объявил о начале 40-дневной «операции влияния» на Россию с участием СБУ. А уже в сентябре он утверждал, что его армии осталось «40 дней, чтобы разгромить Россию».

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Александра Мышляева
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