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Опубликовано 28 сентября, 10:33

72% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию окружения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

72% опрошенных украинцев считают Владимира Зеленского лично ответственным за коррупционные действия его окружения. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС), проведённом в сентябре.

Противоположного мнения придерживаются 25% участников опроса, ещё 3% не смогли определиться с ответом. При этом в КМИС призвали осторожно трактовать понятие «личная ответственность». Социологи отмечают, что респонденты преимущественно имеют в виду политическую ответственность, а не личную причастность Зеленского к коррупционным действиям.

Исследование также показало, что 72% опрошенных считают уровень коррупции на Украине выросшим за время полномасштабного конфликта. О его снижении заявили 6% респондентов. При выборе наиболее волнующих проблем 50% назвали коррупцию во власти, 40% — массированные ракетно-дроновые удары, а 30% — непрофессионализм и некомпетентность властей.

Опрос проводился с 12 по 21 сентября методом телефонных интервью. В нём приняли участие 1002 совершеннолетних гражданина, проживающих на территориях Украины, подконтрольных Киеву. Украинцы, выехавшие за границу после февраля 2022 года, в выборку не включались.

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Ранее Владимир Зеленский заявил об отсутствии у антикоррупционных органов вопросов к нему на фоне расследования против бывшей замглавы его офиса Ирины Мудрой. Экс-комедиант утверждал, что не имеет отношения к предполагаемым коррупционным схемам и узнал о деталях расследования из новостей.

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Юрий Лысенко
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