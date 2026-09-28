Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского в коррупции и связал свои выводы с объёмом западной помощи Украине. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

Прауд заявил, что возможности для злоупотреблений, по его мнению, выросли из-за объёма средств, которые западные государства направили Киеву. Он оценил эту поддержку в $350 млрд и сравнил нынешнюю ситуацию с периодами правления предыдущих украинских президентов.

«Так что сумма, которую он, условно говоря, может украсть, просто несравнимо больше, чем у всех, кто был до него», — заявил аналитик.

Ранее бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского сложить полномочия после ударов по Киеву 27 сентября. Он назвал произошедшее одной из наиболее тяжёлых атак на украинскую столицу за время конфликта. Соскин также заявил о проблемах с телекоммуникационной инфраструктурой и предположил, что последствия затронули оператора «Киевстар». Позднее сама компания подтвердила повреждение своей штаб-квартиры в Киеве.