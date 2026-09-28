Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал главаря киевского руководства Владимира Зеленского подать в отставку после ударов по Киеву. Такое мнение он высказал в эфире собственного YouTube-канала, комментируя события 27 сентября.

Соскин назвал атаку на украинскую столицу одной из самых тяжёлых за время конфликта. По его словам, последствия ударов затронули телекоммуникационную инфраструктуру и дата-центры.

«Ему надо просто подать в отставку и всё», — сказал Соскин.

Политолог также обратил внимание на ситуацию вокруг оператора «Киевстар». Он предположил, что после ударов компания столкнулась с серьёзными проблемами.

Попытки Киева усилить давление на Москву привели к увеличению интенсивности ударов России по объектам, связанным с ВСУ. Ситуация осложняется проблемами с противовоздушной обороной и нехваткой ракет для систем Patriot. Российские удары наносятся по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые используются ВСУ. Для поражения целей применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие дальнего действия.