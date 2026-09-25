Зеленский заявил о планах США провести переговоры с Россией в течение 10 дней

Соединённые Штаты Америки в ближайшие десять дней проведут серию контактов с российской стороной по вопросам урегулирования кризиса. Об этом журналистам заявил Владимир Зеленский по итогам прошедших дипломатических встреч.

Перед диалогом с Москвой стороны намерены провести согласование позиций с европейскими партнёрами. Только после этих процедур и последующего контакта Вашингтона с Кремлем делегации вновь сядут за стол переговоров для предметного обсуждения конкретных итогов.

По словам украинского лидера, договоренности были достигнуты в ходе продолжительной встречи переговорных групп, которая состоялась сразу после его беседы с главой Белого дома.

Зеленский подчеркнул, что эксперты подробно разобрали все ключевые детали будущих дипломатических шагов. В течение обозначенного периода стороны рассчитывают сформировать консолидированное мнение и вернуться к совместной работе уже с осязаемым результатом.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать дипломатические контакты по украинскому вопросу. При этом министр отметил, что Москва не планирует останавливать военные действия на период переговоров. По его словам, целью возможного диалога должно стать устойчивое соглашение, а не краткосрочное прекращение огня.