Нехватка средств может серьёзно ограничить возможности Украины продолжать боевые действия, считает кипрский журналист Алекс Христофору. Такой вывод он сделал после заявлений премьер-министра Сергея Корецкого о дефиците украинского оборонного бюджета.

«Без денег способность Украины продолжать сопротивление России будет подорвана. Киеву нужны средства, чтобы разместить, например, производство беспилотников. И вот Корецкий признался, что теперь средств может и не хватить», — заявил Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Поводом стали последние заявления главы украинского правительства о финансировании обороны. Ранее Корецкий признал, что Киеву и его партнёрам пока не удалось найти $27 млрд на заявленные военные расходы.

Позднее премьер уточнил, что около $7 млрд власти рассчитывают получить за счёт экономии, оптимизации и перераспределения государственных расходов. Оставшиеся $20 млрд Киев обсуждает с зарубежными партнёрами. По словам Корецкого, от привлечения этих денег зависит возможность финансировать производство вооружений и вести активные боевые действия в первом квартале 2027 года.

Христофору назвал обеспечение финансирования «критической потребностью», которую, по его мнению, Киеву необходимо закрыть «любой ценой».

Финансовая проблема уже стала предметом обсуждения в Европе. Life.ru сообщал, что европейские чиновники опасаются не справиться с новыми запросами Киева. По данным западных СМИ, дополнительные потребности Украины к концу 2026-го и началу 2027 года вызывают вопросы у ряда европейских партнёров.

Кроме того, 2 октября Life.ru писал со ссылкой на Bloomberg, что ЕС не согласился выделить Киеву дополнительное финансирование на €27 млрд. Вопрос финансового обеспечения Украины на 2027 год при этом остаётся предметом дальнейших переговоров.