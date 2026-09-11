Европа опасается не справиться с новыми финансовыми запросами Киева

Европейские страны столкнулись с новыми финансовыми запросами Украины, которые Киев связывает с продолжением боевых действий и расходами государственного бюджета. При этом европейские чиновники сомневаются, что страны региона смогут полностью закрыть дополнительные потребности Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Украинские власти заявили о необходимости получить ещё десятки миллиардов долларов. Речь идёт о средствах, которые Киев рассчитывает направить на военные и государственные расходы.

«В частных беседах европейские чиновники предупреждают, что могут оказаться не в состоянии оплатить все запросы Киева», — сказано в материале.

Как пишет издание, к концу 2026 года и началу 2027 года Украине не хватает около $27 млрд на оборонные расходы. Киев рассчитывает использовать эти деньги для закупки вооружений и систем противовоздушной обороны, а также для выплат военнослужащим и компенсаций семьям погибших.

При этом нынешние европейские лидеры готовы выполнить ранее данные Украине финансовые обещания. В их числе кредитный пакет на $105 млрд, рассчитанный до 2027 года. Однако новые обязательства по дополнительному финансированию европейские страны брать пока не планируют.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что европейские страны могут изменить подход к финансированию Украины после запроса киевского главаря на дополнительные миллиарды. Киев попросил досрочно предоставить часть средств из европейского кредита, которые изначально предназначались на следующий год. Украина рассчитывает направить их на покрытие дефицита военного бюджета, который Зеленский оценил в $27 млрд.