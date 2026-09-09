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Регион
Опубликовано 9 сентября, 16:43

Финансирование решит всё? В офисе Зеленского назвали условие готовности к переговорам

«Резидент»: Зеленский допускает переговорный трек при нехватке финансирования

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Владимир Зеленский намерен потребовать от партнёров увеличить финансирование Украины, а в случае отказа Киев может перейти к переговорному треку с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на неназванные источники в офисе Зеленского.

«Зеленский будет требовать от партнёров увеличить финансирование Украины или Киев пойдёт на переговорный трек», — утверждается в публикации.

По информации канала, в Киеве опасаются проблем с дальнейшей финансовой поддержкой. Источники «Резидента» полагают, что уже в 2027 году возможности Евросоюза выделять Украине деньги могут существенно сократиться.

Именно с этим канал связывает возможное изменение позиции Киева по переговорам. Официально в офисе Зеленского такие планы не подтверждали.

Bloomberg: Дефицит бюджета Украины в 2027 году может превысить прогноз МВФ
Bloomberg: Дефицит бюджета Украины в 2027 году может превысить прогноз МВФ

В конце августа Зеленский попросил ЕС досрочно выделить Украине $10 млрд на оружие. Киев заявлял о дефиците примерно в $27 млрд и предлагал перенести часть финансирования, запланированного на 2027 год, на более ранний срок.

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Полина Никифорова
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