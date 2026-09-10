«Не ждите ничего щедрого»: Мендель предупредила о злости Европы из-за наглости Зеленского

Европейские страны могут пересмотреть подход к финансированию Украины после запроса Владимира Зеленского на дополнительные $27 млрд. Такое мнение высказала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

«Европа теперь рассмотрит, как она финансирует Украину. Не следует ожидать ничего щедрого», — написала Мендель в соцсети X.

Причиной стал запрос Киева на досрочное выделение части средств из европейского кредита, предназначенных на следующий год. Деньги Украина хочет направить на покрытие дефицита военного бюджета, который Зеленский оценил в $27 млрд.

Накануне The New York Times сообщила, что новый запрос Киева удивил и обеспокоил ряд европейских чиновников. Некоторые из них, по данным газеты, в частном порядке задались вопросом, насколько эффективно Украина расходует уже предоставленные ей средства и не завышены ли её финансовые потребности.

Мендель считает, что выходом из сложившейся ситуации должно стать начало полноценных мирных переговоров.

На фоне дискуссии о финансировании Украины депутат Европарламента от Словакии Любош Блага также выступил против дальнейших военных расходов на Киев. Он заявил, что такая помощь ослабляет экономику ЕС, и поддержал отказ правительства Словакии участвовать в финансировании военных потребностей Украины.

Ранее сообщалось, что МВФ всё ещё не одобрил Украине транш почти на $700 млн. Для его выделения Международный валютный фонд должен завершить второй пересмотр новой кредитной программы Киева.