Посевные площади на Украине могут сократиться на 35–40%, если до весны не удастся решить проблемы с вывозом сельхозпродукции через Европу. Об этом министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий заявил Politico.

По его оценке, европейские маршруты позволяют вывезти менее половины необходимого объёма продукции. В результате около 35 млн тонн могут остаться на Украине в этом году.

«Ситуация крайне, крайне критическая», — подчеркнул министр.

Высоцкий приехал в Брюссель с просьбой расширить возможности транзита и выделить €1,1 млрд на покрытие возросших расходов на перевозки. Однако Польша и Румыния, располагающие ключевой инфраструктурой для вывоза зерна, отказались наращивать поддержку.

«Интерес наших собственных фермеров остаётся приоритетом», — заявил министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос. По его словам, избыток украинского зерна и низкий уровень воды в Дунае уже перегружают румынские порты и осложняют работу местных аграриев.

В польском Министерстве инфраструктуры также сообщили, что не планируют менять условия для увеличения транзита украинской сельхозпродукции. Politico связывает позицию соседей с разрывом между намерениями ЕС поддерживать Киев и внутренними политическими интересами стран союза.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия не одобрила выделение Украине дополнительных €220 млн на поддержку фермеров. По словам министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого, вместо этого Киев получил подтверждение от Всемирного банка о предоставлении $250 млн на компенсацию процентов по кредитам сельхозпроизводителей.