«Идиотская идея» для кризиса: Почему фермеры раскритиковали план Зеленского

Украинские аграрии раскритиковали идею использовать тяжёлые беспилотники для вывоза зерна на фоне проблем с экспортом через морские порты. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на представителей отрасли.

По данным издания, предложение прозвучало на совещании с участием Владимира Зеленского и премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Участники встречи обсуждали способы сохранения поставок сельхозпродукции за рубеж.

Представители аграрного сектора назвали задумку интересной в перспективе, но не подходящей для текущей ситуации. По их словам, доступные на рынке тяжёлые дроны способны перевозить лишь небольшие объёмы груза.

Один из собеседников «Страны» отметил, что такие аппараты могут взять на борт около 300 килограммов зерна, тогда как обычный зерновоз перевозит до 30 тонн. Кроме того, для подобной схемы пришлось бы создавать отдельную инфраструктуру приёма и контроля продукции.

Другой источник заявил, что власти предлагают лишь ограниченные меры и не имеют полноценного решения кризиса в аграрной отрасли. По его словам, у производителей возникают проблемы с хранением урожая, а часть компаний уже пересматривает планы по посевной.

Ситуация осложнилась после остановки работы портов Большой Одессы. Из-за ограничений Украина столкнулась с сокращением возможностей для экспорта сельхозпродукции, включая пшеницу, ячмень и кукурузу.

Напомним, летом усилились трудности в украинском агроэкспорте. Как отмечал Life.ru, в августе значительно снизились объёмы поставок зерна из-за закрытия черноморских портов: за первые 12 дней месяца было вывезено в 4,3 раза меньше пшеницы по сравнению с тем же периодом прошлого года. Использование альтернативных маршрутов через Дунай, Румынию и западную границу существенно увеличило затраты на логистику.