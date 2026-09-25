«Будем доставлять на дронах»: Шарий высмеял идею вывоза украинского зерна в ЕС

Киевские власти нашли необычный способ решить проблемы с вывозом зерна — предложили аграриям доставлять его в Польшу и Румынию беспилотниками. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий.

По его словам, представители отрасли пришли на встречу с жалобами на серьёзные трудности с посевной, уборкой урожая, отгрузкой и продажей продукции. Их ситуация осложнилась на фоне российских ударов.

«И тогда величайший гений современности вместе со своим спутником предложили аграриям уникальную систему доставки зерна в Польшу и Румынию… на дронах», — написал Шарий в телеграм-канале.

В качестве одного из решений участникам совещания, по версии блогера, предложили использовать дроны. Аграрии якобы сразу указали, что грузоподъёмность таких аппаратов слишком мала, а сама доставка окажется экономически бессмысленной.

Шарий заявил, что других вариантов им не представили. По его оценке, часть предприятий уже понесла крупные убытки и может оказаться на грани банкротства.

Проблемы украинского агроэкспорта обострились ещё летом. Life.ru писал, что в августе поставки зерна резко сократились на фоне простоя черноморских портов: пшеницы за первые 12 дней месяца вывезли в 4,3 раза меньше, чем годом ранее, а альтернативные маршруты через Дунай, Румынию и западную границу заметно увеличивали стоимость логистики.