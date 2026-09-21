Порты и повреждённая инфраструктура бьют по экспорту: Киев ждёт потерь на $4,8 млрд

Проблемы с портами и повреждения критической инфраструктуры могут обойтись Украине в миллиарды долларов недополученного экспорта. По оценке Минфина страны, к концу 2026 года потери способны достичь $4,8 млрд.

Ведомство связывает ухудшение ситуации сразу с несколькими факторами. Перебои в работе ключевых объектов осложняют отправку товаров за рубеж, а трудности с морской логистикой дополнительно тормозят внешние поставки. На этом фоне темпы восстановления экономики, как признают в министерстве, начали снижаться.

Масштаб проблемы уже проявился летом. Только за июль объём недополученной экспортной выручки там оценили примерно в $800 млн. Если нынешняя динамика сохранится, к декабрю итоговая сумма может оказаться в несколько раз выше.

Ранее сообщалось, что в августе украинские металлурги полностью прекратили экспорт товарного чугуна. Причиной стала фактическая остановка морских отгрузок через порты Большой Одессы. Если в июле за рубеж отправили 51,5 тысячи тонн, то в августе поставок не было вовсе. За январь — август Украина экспортировала 1,03 млн тонн чугуна. Это на 16,4% меньше, чем за тот же период 2025 года. Выручка от поставок сократилась на 15% и составила 413 млн долларов.