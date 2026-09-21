Экспорт чугуна с Украины рухнул до нуля из-за блокады портов Одессы

Украинские металлургические предприятия в августе полностью прекратили экспорт товарного чугуна. Об этом сообщает профильное издание GMK Center со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Причиной стала фактическая остановка морских отгрузок через порты Большой Одессы. В августе экспорт чугуна не осуществлялся вовсе, тогда как ещё в июле за рубеж отправили 51,5 тысячи тонн продукции.

За январь — август Украина экспортировала 1,03 млн тонн чугуна, что на 16,4% меньше, чем за тот же период 2025 года. Выручка от поставок сократилась на 15% и составила $413 млн.

Главным покупателем украинского чугуна остаются США: за восемь месяцев туда поставили 900,6 тысячи тонн продукции. Ещё 83,2 тысячи тонн отправили в Турцию и 26,5 тысячи тонн — в Италию.

GMK Center предупреждает, что длительная остановка поставок может привести к потере украинскими металлургами части международного рынка. Дополнительное давление на отрасль оказывает и резкое падение производства: в августе выпуск чугуна на Украине сократился на 65,6% год к году, до 257,1 тысячи тонн.

Судозаходы в порты Большой Одессы резко сократились после усиления ударов по портовой инфраструктуре. По оценке KSE Institute, к концу июля их число упало примерно с 15 до одного-двух в сутки, а в августе движение фактически остановилось, поскольку судовладельцы приостановили заходы, несмотря на то что сами порты формально продолжали работу.

Ранее Life.ru рассказывал, что Украина оценила потери от фактической блокады черноморских портов примерно в 1,5% ВВП. Киев связывал риски прежде всего с сокращением экспортных возможностей для сельхозпродукции, железа и стали.